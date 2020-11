Ibra schießt Milan zum nächsten Sieg

Der AC Mailand bleibt auch am sechsten Spieltag der Serie A ungeschlagen. Am Sonntagmittag gewann der Tabellenführer mit 2:1 bei Udinese Calcio. Das Siegtor erzielte einmal mehr Zlatan Ibrahimovic – in gewohnt akrobatischer Weise (83.). Sein siebtes Saisontor im erst vierten Einsatz.

Die Führung durch Franck Kessié (18.) hatte der 39-jährige Superstar vorbereitet. Damit sammelt Ibrahimovic weiter Argumente für eine Vertragsverlängerung. Das aktuelle Arbeitspapier des Schweden läuft am Saisonende aus. Milan soll bereits an einem ersten Angebot arbeiten.