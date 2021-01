Barça: Koeman fordert neues Personal

Ronald Koeman ist nicht komplett glücklich mit seinem Kader beim FC Barcelona. Vor der Partie gegen den FC Elche am heutigen Sonntag (16:15 Uhr) bekräftigte der Coach der Katalanen: „Uns fehlen Spieler. Alles hängt von der wirtschaftlichen Lage des Vereins ab, ich entscheide nicht. Ich habe aber natürlich auch keine vollkommen konträren Ansichten als der Klub. Wenn es nicht geht, akzeptiere ich das und wir machen so weiter. Aber wenn wir mehr wollen, müssen wir uns verbessern, das ist klar.“

Innenverteidiger Eric García (20) von Manchester City und Angreifer Memphis Depay (26) von Olympique Lyon stehen ganz oben auf der Wunschliste in Barcelona. Beide Spieler sind im Sommer ablösefrei und jetzt schon für eine geringe Ablöse zu haben. In Sachen Gehalt muss Barça aber nach Vorgabe der spanischen Liga sehr kleine Brötchen backen, was Neuverpflichtungen aktuell nahezu unmöglich macht.