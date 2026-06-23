Serie A
Erneute Rückkehr: Thiago Silva schließt sich Fluminense an
@Maxppp
Altmeister Thiago Silva setzt seine Karriere in der Heimat fort. Wie Fluminense offiziell bekanntgibt, unterschreibt der 41-Jährige einen Vertrag bis Ende Dezember beim Klub aus Rio de Janeiro. Es ist bereits das dritte Mal, dass der Innenverteidiger bei Flu anheuert.
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Algumas histórias nunca vão ter fim.— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 22, 2026
O Monstro Thiago Silva está de volta ao Fluminense. #TheMonsterIsBack pic.twitter.com/0ovJBpjIHJ
Im Mai hatte der 113-fache Nationalspieler seinen Vertrag beim FC Porto in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst und war seitdem vereinslos gewesen.
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