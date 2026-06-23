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Offiziell Serie A

Erneute Rückkehr: Thiago Silva schließt sich Fluminense an

von Martin Schmitz - Quelle: fluminense.com.br
Thiago Silva im Trikot des FC Porto @Maxppp

Altmeister Thiago Silva setzt seine Karriere in der Heimat fort. Wie Fluminense offiziell bekanntgibt, unterschreibt der 41-Jährige einen Vertrag bis Ende Dezember beim Klub aus Rio de Janeiro. Es ist bereits das dritte Mal, dass der Innenverteidiger bei Flu anheuert.

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Im Mai hatte der 113-fache Nationalspieler seinen Vertrag beim FC Porto in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst und war seitdem vereinslos gewesen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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