Erneute Rückkehr: Thiago Silva schließt sich Fluminense an

Altmeister Thiago Silva setzt seine Karriere in der Heimat fort. Wie Fluminense offiziell bekanntgibt, unterschreibt der 41-Jährige einen Vertrag bis Ende Dezember beim Klub aus Rio de Janeiro. Es ist bereits das dritte Mal, dass der Innenverteidiger bei Flu anheuert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Algumas histórias nunca vão ter fim.



O Monstro Thiago Silva está de volta ao Fluminense. #TheMonsterIsBack pic.twitter.com/0ovJBpjIHJ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 22, 2026

Im Mai hatte der 113-fache Nationalspieler seinen Vertrag beim FC Porto in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst und war seitdem vereinslos gewesen.