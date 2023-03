Eberl: „Das ist einfach eine Lüge“

Max Eberl hat erneut bekräftigt, dass er bei Borussia Mönchengladbach aus gesundheitlichen Gründen aufhören müsste. Der von Teilen der Anhängerschaft Angefeindete sagt bei ‚Sport1‘: „Das ist einfach eine Lüge. Jeder kann zu meiner Entscheidung seine Meinung äußern. Damit muss und werde ich auch leben. Aber diese Verknüpfung, dass man sagt, ich hätte diesen Wechsel so herbeigeführt, das ist absurd. Und das ist das, was einen trifft als Mensch.“ Eberl betont: „Ich habe nicht aufhören wollen in Gladbach, sondern ich musste. Und das wird negiert und ist falsch. Ich war krank und habe mich zum Glück regeneriert mit der Hilfe von Experten. Glaubwürdigkeit und Authentizität sind für mich wichtige Dinge im Leben.“

Der neue Sportgeschäftsführer von RB Leipzig zu seiner Vereinswahl: „Ich war acht Monate draußen und hatte dann Lust, wieder zu arbeiten.“ Eberl habe „nie gesagt, dass ich der Hüter des heiligen Grals bin, dass ich ein Traditionalist bin und es war mir klar, dass mit Aussagen aus der Vergangenheit konfrontiert werde […] Ich hatte jetzt die Möglichkeit, bei einem Klub zu arbeiten, der Ambitionen hab. Ich habe in meiner Karriere noch nie einen Titel gewonnen, außer deutscher B-Jugend-Meister. Ich würde gerne mal irgendwas gewinnen. Dafür mache ich diesen Job.“

Eberl über Nkunku und Olmo