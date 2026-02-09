Menü Suche
Klarheit um Bayerns Pokalspiel

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Bayern-Stadion von innen @Maxppp
FC Bayern RB Leipzig

Die Fans des FC Bayern München und RB Leipzig können aufatmen. Der ‚Bild‘ zufolge kann das für Mittwoch (20:45 Uhr) angesetzte DFB-Pokalviertelfinale stattfinden. Dies sei das Ergebnis einer heutigen Sitzung.

Das Spiel stand auf der Kippe, da am Mittwoch der öffentliche Nahverkehr in München streikt. Nun wurde ein Konzept erarbeitet, mit dem das Duell doch stattfinden kann.

DFB-Pokal
Bundesliga
FC Bayern
RB Leipzig

