DFB-Pokal
Klarheit um Bayerns Pokalspiel
@Maxppp
Die Fans des FC Bayern München und RB Leipzig können aufatmen. Der ‚Bild‘ zufolge kann das für Mittwoch (20:45 Uhr) angesetzte DFB-Pokalviertelfinale stattfinden. Dies sei das Ergebnis einer heutigen Sitzung.
Unter der Anzeige geht's weiter
Das Spiel stand auf der Kippe, da am Mittwoch der öffentliche Nahverkehr in München streikt. Nun wurde ein Konzept erarbeitet, mit dem das Duell doch stattfinden kann.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden