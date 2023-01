Nagelsmann plädiert für Choupo-Moting-Verbleib

Julian Nagelsmann spricht sich für einen Verbleib von Eric Maxim Choupo-Moting (33) beim FC Bayern aus. Im Rahmen einer Pressekonferenz sagte der Cheftrainer: „Natürlich ist es gut, wenn man mit ihm Gespräche führt und versucht zu verlängern. Wenn er seinen Fleiß behält, wird er auch in der Rückrunde eine tragende Rolle spielen.“

Der Übungsleiter führt aus: „Und wenn du einen Stürmer hast, der so viele Tore schießt, ist es immer sinnvoll, ihn auch in den eigenen Reihen zu behalten“. Choupo-Motings Vertrag beim Rekordmeister endet im Sommer. In der laufenden Saison war der gebürtige Hamburger wettbewerbsübergreifend in 16 Spielen an 14 Treffern direkt beteiligt (elf Tore, drei Vorlagen).

