Winter-Gerücht um Burkardt | Haaland für Vini

Burkardt schon wieder weg?

32 Millionen Euro überwies der AC Mailand im Frühjahr für Santiago Gimenez an Feyenoord Rotterdam. Bisher hat sich das Investment noch nicht ausgezahlt, da der 24-jährige Stürmer in dieser Saison mit Ladehemmung zu kämpfen hat. In neun Ligaspielen gelang dem Mexikaner noch kein Treffer. Die Rossoneri sehen sich daher gezwungen, in der kommenden Transferperiode im Sturmzentrum nachzulegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Blick richtet sich dabei unter anderem in die Bundesliga. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, könnte Milan im Januar einen Vorstoß bei Jonathan Burkardt (25) wagen. Dass der Versuch Erfolg bringt, ist jedoch unwahrscheinlich. Schließlich wechselte der gebürtige Darmstädter erst im Sommer an den Main und gehört dort mit neun Toren in zwölf Spielen zu den Leistungsträgern.

Reals Traum von Haaland

Erling Haaland (25) wird schon seit geraumer Zeit mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Präsident Florentino Pérez ist großer Fan des Topstürmers und träumt davon, ihn in Zukunft in die spanische Hauptstadt zu holen. Keith Wyness, ehemaliger Geschäftsführer von Aston Villa, lässt in diesem Zusammenhang nun aufhorchen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich denke, Erling Haaland könnte am Ende dieser Saison gehen“, sagt Wyness gegenüber der ‚Sport‘ und ergänzt: „Es wird viel darüber gesprochen, dass Vinicius Junior Real Madrid möglicherweise in Richtung Saudi-Arabien verlässt. Die Gerüchte um eine Ablösesumme von 200 Millionen Euro für den Brasilianer könnten ein Faktor sein, der es dem spanischen Klub ermöglicht, ein Angebot für Haaland abzugeben.“ Es ist klar, dass ein möglicher Wechsel noch in weiter Ferne ist. Die norwegische Naturgewalt steht noch bis 2034 bei Manchester City unter Vertrag, das keine Absichten hegt, Haaland vorzeitig abzugeben. Vielleicht könnte ein unmoralisches Angebot die Skyblues aber zum Umdenken bewegen.