HSV-Kehrtwende um Glatzel

Bleibt Robert Glatzel doch über den Sommer hinaus beim Hamburger SV? Dem ‚Hamburger Abendblatt‘ zufolge kann sich der kopfballstarke Stürmer inzwischen wieder vorstellen, seinen bis 2027 datierten Vertrag in der Elbmetropole zu erfüllen. Auch ein Karriereende mit einem Anschlussjob sowie ein Auslandswechsel sollen jedoch zu den Szenarien gehören, die Glatzel in Erwägung zieht.

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Zuletzt ging die Tendenz klar dahin, dass der 32-Jährige den HSV im Sommer verlässt. Zum einen war Glatzel mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden, zum anderen hatte er beim Klub mit einem brisanten Interview für Verärgerung gesorgt. In zwei der vergangenen drei Spiele stand der gebürtige Münchner jedoch in der Startelf und zahlte das Vertrauen mit guten Leistungen (ein Tor, eine Vorlage) zurück, sodass nun ein Verbleib denkbar ist.