Liverpool: Alles klar mit Iraola

Der FC Liverpool steht vor der Verpflichtung von Andoni Iraola als Nachfolger von Arne Slot. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Reds und der Spanier grundsätzlich über eine Zusammenarbeit ab der kommenden Saison geeinigt. Der Vertrag des 43-Jährigen beim AFC Bournemouth läuft im Sommer aus, seinen Abschied hatte er schon vor einigen Monaten verkündet.

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Lange galt Bayer Leverkusen als einer der Topfavoriten auf den umworbenen Trainer, doch nach der Entlassung von Slot kristallisierte sich Liverpool schnell als erste Option für Iraola heraus, der dem Vernehmen nach gerne in der Premier League bleiben würde. In den vergangenen 48 Stunden sind die Gespräche Romano zufolge schnell vorangeschritten.