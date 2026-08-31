Ex-Bremer Sugawara vor erneutem Wechsel

Yukinari Sugawara (26) sucht in Italien eine neue Herausforderung. Laut ‚Sky Italia‘ steht Cagliari Calcio kurz vor einer Einigung mit dem FC Southampton. Die Italiener möchten den Rechtsverteidiger per Leihe mit Kaufoption verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Celtic Glasgow zeigte Interesse am japanischen WM-Fahrer. In der vergangenen Saison spielte Sugawara auf Leihbasis bei Werder Bremen. Dabei bereitete er in 31 Partien sechs Tore vor.