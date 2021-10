S04: Die Zahlen zum Fährmann-Vertrag

Ralf Fährmann ist dem FC Schalke 04 im Zuge seiner Verlängerung beim FC Schalke 04 finanziell entgegengekommen. Laut der ‚Sport Bild‘ verdient der Torwart statt der ursprünglich vereinbarten fünf Millionen Euro für zwei Jahre die gleiche Summe in deren vier. Seinen bis 2023 gültigen Kontrakt dehnte der 33-Jährige im August bis 2025 aus.

Je früher die Blau-Weißen in die Bundesliga zurückkehren, desto teurer wird die Vereinbarung mit Fährmann: Dem Bericht zufolge muss Schalke dem 1,97-Meter-Mann 1,5 Millionen mehr zahlen, wenn der Aufstieg in diesem Jahr gelingt. Weil Fährmann aktuell nur auf der Bank sitzt und seinen Stammplatz an Martin Fraisl (28) verlor, sparen die Schalker Geld ein. Fährmann bekomme nur 50 Prozent seiner Punkteprämien, wenn er nicht auf dem Platz steht.