Bericht: Sancho will zum BVB – andere Bundesligisten dran?

Jadon Sancho zurück bei Borussia Dortmund – diese Vorstellung scheint den bei Manchester United in Ungnade gefallenen Offensivmann selbst zu reizen. Einem Bericht des englischen Fachportals ‚90min.com‘ zufolge wünscht sich der Engländer eine Rückkehr in die Dortmunder Wohlfühlzone. Die dreieinhalb gemeinsamen Jahre scheinen ihm in bester Erinnerung geblieben zu sein.

Seit Wochen köchelt das Gerücht vor sich hin, wirklich heiß ist die Spur zum BVB bislang aber noch nicht. Das liegt vor allem daran, dass es bis zum Wintertransferfenster noch lange hin ist und in Dortmund eine gewisse Skepsis vorherrschen soll. Die große Frage: Könnte Sancho die persönliche Krise bei United hinter sich lassen, sein Ego hintenanstellen und zu alter Stärke finden? Von finanziellen Aspekten mal ganz abgesehen. Eine Wiedervereinigung wäre wohl nur als Leihe möglich.

Laut ‚90min.com‘ könnte Sancho aber auch zu einem anderen Bundesligisten flüchten. Der eine oder andere Dortmunder Ligarivale soll ebenfalls Interesse an seinen Diensten zeigen. Um welche Vereine es sich handelt, lässt das englische Medium offen. Plan A des 23-Jährigen scheint aber wenig verwunderlich die alte Liebe BVB zu sein.