Die deutsche Nationalmannschaft wird die anstehenden Nations League-Partien am Donnerstag gegen Serbien und am Sonntag in Griechenland (jeweils 20:45 Uhr) ohne Nico Schlotterbeck bestreiten. Der Innenverteidiger verlässt das Teamquartier in Herzogenaurach vorzeitig, nachdem er sich im heutigen Abschlusstraining am rechten Knöchel verletzt hat. ‚Sky‘ spricht von einer Außenbandverletzung am rechten Sprunggelenk.

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Laut der ‚Bild‘ ist keine Operation notwendig, Schlotterbeck könnte aber durchaus auch noch für das kommende Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen am 9. Oktober ausfallen. Zunächst wird er bei seinem Klub weiter behandelt.

Besonders bitter für Schlotterbeck: Der 26-Jährige hatte dem Vernehmen nach gute Karten, Deutschland in den anstehenden Spielen in Abwesenheit von Joshua Kimmich als Kapitän aufs Feld zu führen. Jetzt heißt es erstmal wieder fit werden.