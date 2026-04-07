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Bundesliga

VfB: Der Stand bei Nartey

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Nikolas Nartey mit Deniz Undav @Maxppp

Zwischen dem VfB Stuttgart und Nikolas Nartey (26) besteht weiterhin keine Einigung über ein frisches Arbeitspapier. Dennoch ist der DFB-Pokalsieger nach Informationen der ‚Bild‘ optimistisch, sich mit dem Mittelfeldakteur zeitnah auf eine Verlängerung seines auslaufenden Kontrakts zu verständigen.

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Knackpunkt bleibt das Gehalt des frischgebackenen dänischen Nationalspielers (ein Länderspiel). Wie die Boulevardzeitung ausführt, fordert die Spielerseite einen leistungsbezogenen Vertrag, dessen Bezüge aber nicht den Erwartungen des VfB entsprechen.

veröffentlicht am
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