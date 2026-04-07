VfB: Der Stand bei Nartey

Zwischen dem VfB Stuttgart und Nikolas Nartey (26) besteht weiterhin keine Einigung über ein frisches Arbeitspapier. Dennoch ist der DFB-Pokalsieger nach Informationen der ‚Bild‘ optimistisch, sich mit dem Mittelfeldakteur zeitnah auf eine Verlängerung seines auslaufenden Kontrakts zu verständigen.

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Knackpunkt bleibt das Gehalt des frischgebackenen dänischen Nationalspielers (ein Länderspiel). Wie die Boulevardzeitung ausführt, fordert die Spielerseite einen leistungsbezogenen Vertrag, dessen Bezüge aber nicht den Erwartungen des VfB entsprechen.