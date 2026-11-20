Sven Ulreich (38) und Manuel Neuer (40) verabschieden sich im Sommer voraussichtlich vom FC Bayern. Entsprechend bleibt aktuell nur Jonas Urbig (23) übrig, eine neue, erfahrene Nummer zwei wird noch gesucht. Dabei sind in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Kandidaten aufgetaucht.

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Aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ ist zu entnehmen, dass es in München aktuell drei Favoriten für den vakanten Posten gibt. Finn Dahmen (27/FC Augsburg), Loris Karius (34/FC Schalke) und Marvin Schwäbe (31/1. FC Köln) sind bei den Bayern ganz oben auf der Liste der Kandidaten.

Zudem sei Robin Risser (21) vom RC Lens aktuell kein Thema. Der Torhüter wurde jüngst mit einem Wintertransfer und anschließender Rückleihe in Verbindung gebracht. Weitere Kandidaten für die Bayern sind: Kevin Trapp (36/Paris FC), Bernd Leno (34/FC Fulham), Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim) und Daniel Heuer Fernandes (34/Hamburger SV).