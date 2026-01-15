Über 50 Millionen: Topklub jagt Kofane

Real Madrid streckt offenbar die Fühler nach Christian Kofane aus. Informationen von ‚Sky‘ zufolge zeigen die Madrilenen ernsthaftes Interesse am 19-jährigen Sturmtalent von Bayer Leverkusen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kofane war im Juli für 5,25 Millionen Euro vom spanischen Zweitligisten Albacete Balompié nach Leverkusen gewechselt – ausgerechnet von dem Klub, der Real am gestrigen Mittwochabend sensationell mit 3:2 aus dem Pokal warf.

Dem Bericht zufolge hätten die Königlichen Kofane gerne schon im Sommer in die spanische Hauptstadt geholt, wo er zunächst für die zweite Mannschaft Castilla eingeplant gewesen wäre. Die Leverkusener funkten jedoch bekanntlich erfolgreich dazwischen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Saftiges Preisschild

Bei der Werkself legte der Rechtsfuß einen überzeugenden Start hin. Nach 23 Einsätzen stehen jeweils fünf Tore und Vorlagen zu Buche. In den vergangenen Wochen präsentierte sich Kofane darüber hinaus beim Afrika-Cup, wo er zwei Treffer zum Viertelfinaleinzug der kamerunischen Nationalmannschaft beisteuerte.

Interessenten wie Real beißen bei Bayer aber wohl vorerst auf Granit. Im Winter ist der Angreifer laut ‚Sky‘ definitiv unverkäuflich, im Sommer müsste der spanische Topklub für einen Transfer eine große Summe in die Hand nehmen. Dem Bezahlsender zufolge stellt man sich in Leverkusen eine Ablöse von über 50 Millionen vor. Kofanes Vertrag läuft bis 2029.