Eintrachts Gebuhr bekommt Profivertrag

Eintracht Frankfurt hat das Vertrauen in Nachwuchsspieler Dario Gebuhr zu Papier gebraucht. Wie die Adler vermelden, hat der 20-jährige Innenverteidiger seinen ersten Profivertrag bis 2025 unterschrieben. Der gebürtige Wiesbadener läuft seit 2017 für die Hessen auf. Am 29. Spieltag feierte der Youngster beim 0:4 bei Borussia Dortmund sein Profidebüt.

Für die in der Hessenliga spielende Zweitvertretung der Frankfurter absolvierte Gebuhr 26 Einsätze in dieser Spielzeit. „Dario hat in der laufenden Saison eine beeindruckende Entwicklung genommen“, attestiert der neue Sportdirektor Timmo Hardung, „mit guten Leistungen in unserer U21-Mannschaft, aber auch in der UEFA Youth League konnte er auf sich aufmerksam machen und sich für höhere Aufgaben empfehlen. Der Profivertrag ist nun der nächste logische Schritt. Gemeinsam wollen wir die positive Entwicklung verantwortungsbewusst und kontinuierlich vorantreiben.“

