Klopp bestätigt Zukunftspläne

Jürgen Klopp möchte im Anschluss an seine Zeit beim FC Liverpool erst einmal keinen neuen Trainerjob annehmen. Das bekräftigte der 56-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Hinspiel im Europa League-Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo (21 Uhr). Angesprochen darauf, ob er sich eine Anstellung in der Serie A vorstellen könnte, antwortete Klopp: „Das Einzige, was ich von Italien verstehe, ist italienisches Essen. Im Moment plane ich keine weitere Karriere als Trainer. Fragen Sie mich in einem Jahr, aber jetzt plane ich nichts.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Klopp will eine Auszeit vom Fußball nehmen und seine Energiereserven wieder aufladen, wie er bereits in seinem Rücktrittsvideo im Januar erklärt hatte. Damit dürfte der gebürtige Stuttgarter auch als Kandidat für den Posten des deutschen Nationaltrainers erst einmal nicht in Frage kommen. Zudem signalisierte der DFB schon, dass er mit dem aktuellen Coach Julian Nagelsmann verlängern möchte.