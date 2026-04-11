KSC-Abschied: Wanitzek lässt aufhorchen

Dem Karlsruher SC droht womöglich der Abgang von Kapitän Marvin Wanitzek (32). Nach dem gestrigen 3:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld, bei dem er mit einem Treffer und zwei Vorlagen erneut herausragte, ließ der Mittelfeldspieler im Interview mit ‚Sky‘ seine Zukunft offen: „Die Gegebenheiten sind im Sommer so nicht mehr da. Und deshalb werde ich nach den letzten Spielen alles erst einmal sacken lassen müssen. Das ist doch logisch. Ich muss mir ein bisschen Zeit nehmen. Es war eine turbulente Woche für alle, es war ein turbulentes Jahr.“

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Hintergrund: Vor wenigen Tagen verkündete der KSC die Trennung vom langjährigen Chefcoach Christian Eichner am Saisonende. Zu diesem pflegt Wanitzek ein enges Verhältnis, sodass der Schlüsselspieler zunächst die weitere Entwicklung abwarten will. Bereits seit 2017 trägt Wanitzek das KSC-Trikot, seitdem kommt er auf 328 Einsätze (84 Tore, 87 Vorlagen). Erst im vergangenen Mai verlängerte der Rechtsfuß seinen Vertrag, dem Vernehmen nach bis 2029.