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SV Werder: Fritz im Kreuzfeuer

von Tobias Feldhoff
1 min.
Clemens Fritz im Interview @Maxppp

Die FT-User sind überwiegend der Meinung, dass der Transfer-Endspurt beim SV Werder Bremen in den Sand gesetzt wurde. Fast zwei Drittel der Teilnehmer stimmten bei einer Umfrage für einen „absolut grausamen“ Deadline Day von Clemens Fritz. Rund 30 Prozent sind noch der Meinung, das Vorgehen des Werder-Sportchefs sei als „mittelprächtig“ zu bewerten. Nur acht Prozent bewerten den finalen Tag des Transferfensters als „zufriedenstellend“.

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Hat Clemens Fritz einen guten Deadline Day hingezaubert?
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Zur Einordnung: Youri Regeer (23), Arthur (23) und Moussa Ndiaye (24) sind seit Dienstag offiziell Spieler der Grün-Weißen. Allesamt holte Fritz auf Leihbasis, lediglich im Fall Ndiaye besitzen die Bremer eine Kaufoption. Auf die Verpflichtung von Außenstürmer Badredine Bouanani (21/VfB Stuttgart) verzichtete man bewusst, obwohl Samuel Mbangula (22) abgegeben wurde und Justin Njinmah (25) langfristig ausfallen wird.

veröffentlicht am
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