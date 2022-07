Brentford macht Cox zum Profi

Der FC Brentford setzt langfristig auf Nachwuchskeeper Matthew Cox. Wie die Bees bekanntgeben, unterschreibt der 19-Jährige einen Profivertrag bis 2028.

