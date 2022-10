St. Pauli: Hinrunden-Aus für Medic

Jakov Medic vom FC St. Pauli wird in der laufenden Hinrunde nicht mehr zum Einsatz kommen. Wie die Hamburger offiziell bekanntgeben, musste der Innenverteidiger an der rechten Schulter operiert werden und fällt daher bis auf Weiteres aus. Die Verletzung zog sich der Kroate im Derby gegen den Hamburger SV (3:0), konnte zunächst aber weiterspielen. Am Wochenende war Medic beim 0:2 gegen Arminia Bielefeld dann zum Zuschauen verdammt.

Im Sommer wurde der Abwehr-Hüne mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht, letztlich scheiterte der Wechsel aber an Paulis Veto. Der 24-Jährige ist unumstrittener Stammspieler beim Kiezklub, sein Vertrag läuft noch bis 2024.