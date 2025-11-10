Mancini vor neuem Job

Roberto Mancini steht vor einer Rückkehr auf die Trainerbank. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat der Übungsleiter ein Angebot des katarischen Klubs Al Sadd angenommen. Auch Fabrizio Romano berichtet von Verhandlungen zwischen den beiden Parteien.

Längerfristig unterschreibt der Italiener jedoch vorerst nicht, zunächst soll sein Vertrag bis Mai 2026 laufen. In der Vergangenheit betreute Mancini unter anderem Manchester City sowie die italienische Nationalmannschaft.