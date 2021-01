Schalke: William im Anflug

Der FC Schalke 04 will die Kaderbaustelle rechts hinten mit William (25) vom VfL Wolfsburg abdecken. Laut der ‚Bild‘ finden bereits konkrete Gespräche zwischen beiden Vereinen über ein Leihgeschäft statt, doch die Schalker sind nicht die einzigen Interessenten. Zuletzt haben weitere Klubs bei den Wölfen angeklopft, um die Verfügbarkeit des brasilianischen Abwehrspielers zu prüfen.

Mainz 05 hat sich derweil mit Danny da Costa von Eintracht Frankfurt für die günstigere Variante entschieden. Der finanzielle Aspekt spielt bei einem möglichen William-Deal eine große Rolle. So beziffert die ‚Bild‘ das Gesamtpaket aus Leihgebühr und Gehalt auf rund eine Million Euro.

Konkurrenz aus Griechenland

Ein Klub, der ebenfalls so tief in die Tasche greifen würde, ist PAOK Saloniki mit dem russischen Unternehmer Ivan Savvidis an der Spitze. Auch der griechische Europa League-Teilnehmer bekundet Interesse an William. Olaf Rebbe, ehemaliger Sportdirektor vom VfL Wolfsburg, führt dort die Geschicke und hat daher einen kurzen Draht in die Autostadt.

Die Spur nach Schalke ist momentan aber die heißeste. Nach FT-Infos steht Königsblau kurz davor, einen neuen Rechtsverteidiger zu präsentieren. Noch heute könnte der Deal perfekt gemacht werden.