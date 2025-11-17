Timber öffnet dem BVB die Tür

Akuten Transferbedarf scheint Borussia Dortmund vor allem im Sturmzentrum ausgemacht zu haben, Kandidaten wurden bereits zuhauf gehandelt. Für das Mittelfeld könnte eine Schnäppchenlösung in Betracht kommen, Quinten Timber von Feyenoord Rotterdam wurde in den vergangenen Wochen eingehend gescoutet.

Der Zwilligsbruder von Arsenal-Star Jurriën scheint das Interesse aus Dortmund zu goutieren. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ haben aus dem „Umfeld“ des Mittelfeldspielers erfahren, dass er sich seinen nächsten Karriereschritt „prinzipiell auch sehr gut in Deutschland und beim BVB vorstellen“ kann.

Das Scouting des 24-Jährigen sei nahezu abgeschlossen. Ein abschließendes Urteil, ob Timber in das Anforderungsprofil von BVB-Chef Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Niko Kovac passt, ist laut der Lokalzeitung aber noch nicht final gefallen.

Interessant macht den zentralen Mittelfeldspieler, der bei Feyenoord seine Rolle eher als Spielgestalter denn als Zerstörer interpretiert, die Vertragssituation. Die Zusammenarbeit endet im Sommer. Und laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ wurden in den zurückliegenden Monaten „gleich mehrere Angebote zur Vertragsverlängerung abgelehnt“.