Isak träumt von der Premier League

Alexander Isak würde gerne mal die Fußballschuhe auf der Insel schnüren. „Ich bin im Moment sehr glücklich, aber eines Tages wäre es schön, auch mal in England zu spielen“, so der schwedische Stürmer von Real Sociedad gegenüber dem ‚Independent‘. Die Premier League habe „sechs oder sieben der größten Klubs der Welt, das ist ein sehr hohes Niveau.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch ist Isak bis Sommer 2026 an seinen baskischen Arbeitgeber gebunden. Andererseits ermöglicht ihm die in Spanien obligatorische Ausstiegsklausel einen Vereinswechsel in jeder Transferperiode. Von Januar 2017 an lief der heute 22-Jährige zwei Jahre für Borussia Dortmund auf, fand sein Glück beim Revierklub allerdings nicht.