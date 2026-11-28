Xabi Alonso findet nach dem 2:3 gegen Nottingham Forest – gleichbedeutend mit der dritten Niederlage in der Liga in Folge – deutliche Worte. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ließ der Cheftrainer des FC Chelsea durchblicken: „Es ist für alle eine schwierige Zeit. Es ist wieder einmal enttäuschend, aber wir müssen versuchen Lösungen zu finden. Wir dürfen nicht aufgeben.“

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„Wir haben aktuell fast kein Selbstvertauen“, führte Alonso aus, „das Team tut sich schwer, ein Ergebnis zu halten. Es läuft einfach nicht nach unseren Vorstellungen. Dafür sind wir selbst verantwortlich.“ Alonso ist seit Sommer für die Blues verantwortlich, steht aktuell bei einem Punkteschnitt von 1,47 pro Partie. Bis zuletzt soll es keine Gespräche über einen potenziellen Trainerwechsel gegeben haben.