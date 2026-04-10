Schalke und HSV liefern sich Transfer-Duell

Younes Taha spielt beim FC Groningen groß auf und hat so das Interesse zahlreicher europäischer Vereine geweckt. Nach Informationen von ‚Soccernews.nl‘ sind auch der Hamburger SV und Schalke 04 an dem 23-Jährigen interessiert. Die Rothosen sind bereits einen Schritt weiter und erwägen demnach, in Kürze eine offizielle Anfrage bezüglich des Marokkaners zu stellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Vertragssituation von Taha gestaltet sich derzeit jedoch kompliziert. Der Offensivakteur ist nur an Groningen ausgeliehen und kehrt im Sommer zu seinem Stammklub Twente Enschede zurück. Dort ist er nur noch bis 2027 vertraglich gebunden, weshalb der Verein den Vertrag des Linksfußes entweder verlängern oder ihn im Sommer abgeben muss, um einen ablösefreien Abgang im Folgejahr zu vermeiden.

Groningen würde seinen Leihspieler gerne halten, schließlich steuerte Taha in der laufenden Spielzeit bereits fünf Tore und sieben Vorlagen in 29 Pflichtspielen bei. Allerdings hat auch Twente-Coach John van den Brom laut ‚Voetbal International‘ bereits Gespräche mit dem Dribbelkünstler geführt und ist sehr daran interessiert, in der kommenden Saison mit ihm zusammenzuarbeiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Problem für Schalke

Schalke könnte derweil an der finanziellen Hürde scheitern. Die erforderliche Ablösesumme zwischen drei und fünf Millionen ist für die Knappen ohne vorherige Spielerverkäufe aktuell nicht zu stemmen. Sollte der Aufstieg in die Bundesliga jedoch gelingen, würde sich der finanzielle Spielraum in Gelsenkirchen merklich vergrößern. Konkurrenz bekommen die beiden deutschen Traditionsklubs aus Belgien: Der marokkanische U-Nationalspieler wird auch beim RSC Anderlecht heiß gehandelt. Die Belgier wollen, wie auch der HSV, zeitnah die ersten offiziellen Schritte einleiten. Das Umfeld des Spielers wurde bereits über das Interesse der Klubs informiert.