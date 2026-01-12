Bericht: Interne Spannungen beim FC

Beim 1. FC Köln baut sich im Hintergrund mächtig Druck auf. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sorgt der Kurs von Trainer Lukas Kwasniok bei den Kölner-Verantwortlichen für ordentlich Gesprächsstoff. Intern steige „die Spannung“, so das Fachblatt. Die Maßnahmen, Luca Waldschmidt (29) und Florian Kainz (33) aus dem Kader zu streichen und stattdessen Jahmai Simpson-Pusey (20) und Fynn Schenten (18) ins kalte Wasser zu werfen, Neuzugang Isak Johanesson (22) nicht richtig in Szene zu setzen und Said El Mala (19) erst spät ins Spiel zu bringen, bringen den Kessel laut dem ‚kicker‘ weiter ordentlich zum Brodeln.

Anfang der Saison schien noch alles rosig. Zwischenzeitlich stand der FC sogar auf europäischen Plätzen. Von diesem Start ist jedoch mittlerweile nur noch wenig übrig, denn die Geißböcke holten aus den vergangenen sieben Bundesligaspielen lediglich drei magere Punkte und stehen auf dem elften Tabellenplatz. „Wenn besser möglich ist, ist gut nicht gut genug“, äußert sich Kwasniok zu seinen Wechsel-Maßnahmen.