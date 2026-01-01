Eintracht verkündet Wahi-Leihe

Eintracht Frankfurt gibt Elye Wahi vorerst wieder ab. Wie der Bundesligist mitteilt, wird der Stürmer bis Saisonende an den OGC Nizza verliehen. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals. Die SGE kassiert rund 1,5 Millionen Euro Leihgebühr.

Wahi war vor rund einem Jahr für 26 Millionen Euro von Olympique Marseille an den Main gekommen, floppte aber komplett. In 25 Spielen gelang dem 22-Jährigen nur ein Tor. Nun wagt er den Neuanfang in der französischen Heimat.

Eintrachts Sportchef Markus Krösche ordnet ein: „In der französischen Liga hat Elye Wahi bereits gezeigt, was er imstande zu leisten ist. Wir wünschen ihm für die kommenden Monate alles Gute in Nizza und vor allem, dass er sich sein Selbstvertrauen und Selbstverständnis zurückholt. Wir werden seinen Weg eng verfolgen und sind überzeugt, dass eine Leihe zu einem ambitionierten Klub in der aktuellen Situation für alle am sinnvollsten ist.“