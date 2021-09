Pongracic & Brekalo: „Stand jetzt einen Vertrag in Wolfsburg“

Leihe ist nicht gleich Leihe. In manchen Fällen soll einem für die Zukunft eingeplanten Spieler vor allem Praxis verschafft werden. Oftmals stehen heutzutage aber eher finanzielle Aspekte im Vordergrund. Dann geht es schlicht darum, den Zeitpunkt der Zahlung um ein Jahr nach hinten zu verschieben.

In den Fällen Marin Pongracic (23) und Josip Brekalo (23) ist eher Letzteres der Fall. Dennoch betont Jörg Schmadtke gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘: „Beide Spieler haben Stand jetzt nach der Saison wieder einen Vertrag in Wolfsburg, der dann auch in Kraft tritt.“ Allerdings trete dies nur ein, „wenn nicht andere Regelungen greifen“.

Option bei Pongracic

Wahrscheinlicher ist jedenfalls, dass der an Borussia Dortmund verliehene Pongracic in der Saison 2022/23 wieder für den VfL auflaufen wird. In seinem Fall wurde eine Option über zwölf Millionen Euro vereinbart. Dem BVB steht frei, ob er diese zieht oder den Innenverteidiger nach einem Jahr wieder nach Wolfsburg zurückschickt.

Anders stehen die Dinge bei Brekalo, um den sich laut dem ‚kicker‘ zwischenzeitlich auch Hertha BSC bemüht hatte: Nach Informationen des ‚Sportbuzzer‘ ist eine Kaufpflicht Teil des Deals mit dem FC Turin. Absolviert der Außenstürmer eine bestimmte Anzahl von Spielen, müssen die Italiener 14 Millionen Euro Ablöse nach Wolfsburg überweisen.

„Josip tut vielleicht der Auslandsaufenthalt gut, und er wird noch einmal wahrnehmbar reifer und stabiler in seiner Leistungsfähigkeit“, sagt Schmadtke wohl eher pro forma. Denn Brekalo wird wohl nie wieder das Wölfe-Trikot überstreifen.