Rashford-Deal in Kürze?

Manchester United will noch in diesem Jahr eine Entscheidung bei Marcus Rashford herbeiführen, ehe der Angreifer ab Januar 2023 aufgrund seines auslaufenden Vertrags bei einem anderen Verein unterschreiben könnte. Laut der ‚Daily Mail‘ wird der englische Rekordmeister entweder die vereinsseitige Option zur einjährigen Verlängerung ziehen oder den Spieler von einer Unterschrift unter einen langfristigen Kontrakt überzeugen.

Interesse an Rashford, seit der Jugend für United am Ball, wurde zuletzt auch Paris St. Germain nachgesagt. Der 25-jährige Engländer (46 Länderspiele) ist unter Erik ten Hag gesetzt. In 15 Pflichtspielen der laufenden Saison hat Rashford zehn Torbeteiligungen (sieben Tore, drei Assists) vorzuweisen.