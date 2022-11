Chelsea: „Durchbruch“ bei Mount-Gesprächen

In die Vertragsverhandlungen von Mason Mount (23) mit dem FC Chelsea kommt nun offenbar doch Bewegung. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die beiden neuen Besitzer Todd Boehly und Behdad Eghbali die Personalie zur Chefsache erklärt. In Gespräche mit den Beratern des Eigengewächses sei zuletzt „ein Durchbruch“ erzielt worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch am zurückliegenden Wochenende hatte der ‚Telegraph‘ über einen Stillstand in den Verhandlungen mit Mount berichtet. Die Blues seien bereits auf der Suche nach Alternativen und beschäftigen sich mit Lorenzo Pellegrini (26) von der AS Rom sowie Yéremy Pino (20) vom FC Villarreal. Offenbar bleibt Mount, dessen Vertrag 2024 ausläuft, der Stamford Bridge aber wohl doch erhalten.