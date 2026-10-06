Emre Can (32) hat sich im Zuge seiner monatelangen Zwangspause offenbar einer weiteren Operation unterzogen. Laut dem ‚kicker‘ nutzte der Kapitän von Borussia Dortmund die Gelegenheit, um einen Eingriff im Adduktorenbereich durchführen zu lassen, der gut verlief und ohnehin nötig gewesen wäre.

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Can fällt seit März mit einem Kreuzbandriss aus und hatte zuvor schon mit Adduktorenbeschwerden zu kämpfen. Eine Rückkehr auf den Platz ist trotz gut verlaufender Reha noch nicht in Sicht. Unter Umständen feiert der flexible Defensivmann erst im kommenden Jahr sein Comeback.