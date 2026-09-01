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Bundesliga

Bericht: Bouanani auf dem Sprung

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Badredine Bouanani im VfB-Porträt @Maxppp

Die Anzeichen verdichten sich, dass Badredine Bouanani (21) dem VfB Stuttgart in den kommenden Stunden den Rücken kehrt. Laut der ‚Bild‘ steht ein Wechsel des Rechtsaußen bevor. Am heutigen Dienstag nahm der Linksfuß schon nicht mehr am Mannschaftstraining teil, am wahrscheinlichsten sei eine Leihe.

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Unklar bleibt, wohin es den im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro vom OGC Nizza gekommenen Algerier (fünf Länderspiele) verschlägt. Neben Racing Straßburg soll auch ein Verein aus Schottland Interesse an Bouanani bekunden. Zum ebenfalls gehandelten FC Schalke wird er der ‚Bild‘ zufolge nicht wechseln.

veröffentlicht am
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