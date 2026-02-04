Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

PSG-Talent Mhand in die Bundesliga?

von Dominik Sandler - Quelle: Sky Sport
3 min.
PSG @Maxppp

Angreifer Ilian Mhand könnte im Sommer in Deutschland landen. Wie das Schweizer ‚Sky Sport‘ berichtet, sind zwei niederländische, ein spanischer und ein deutscher Klub am 20-jährigen Belgier interessiert. Namen nennt der Bezahlsender nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Scouts sollen bereits vor Ort gewesen sein und sich ein Bild vom Linksfuß gemacht haben. Mhand verbrachte seine Jugend in Belgien, im vergangenen Sommer wechselte er dann in die Akademie von Paris St. Germain. Bei der U23 ist er dort meist nur Joker.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
PSG
Ilian Mhand Yamna

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ilian Mhand Yamna Ilian Mhand Yamna
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert