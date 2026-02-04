PSG-Talent Mhand in die Bundesliga?

Angreifer Ilian Mhand könnte im Sommer in Deutschland landen. Wie das Schweizer ‚Sky Sport‘ berichtet, sind zwei niederländische, ein spanischer und ein deutscher Klub am 20-jährigen Belgier interessiert. Namen nennt der Bezahlsender nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Scouts sollen bereits vor Ort gewesen sein und sich ein Bild vom Linksfuß gemacht haben. Mhand verbrachte seine Jugend in Belgien, im vergangenen Sommer wechselte er dann in die Akademie von Paris St. Germain. Bei der U23 ist er dort meist nur Joker.