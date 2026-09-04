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Bundesliga

100-Millionen-Anfrage für Pavlovic

Aleksandar Pavlovic hätte in diesem Sommer für über 100 Millionen Euro wechseln können, lehnte die Top-Anfrage aber ab.

von David Hamza - Quelle: Bayern Insider
1 min.
Aleksandar Pavlovic jubelt @Maxppp

Manchester City hat es vergeblich bei Aleksandar Pavlovic (22) versucht. Wie im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ berichtet wird, fragten die Engländer im März beim Mittelfeldspieler des FC Bayern an. City sei bereit gewesen, 100 Millionen Euro zu zahlen.

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Pavlovic soll dem Premier League-Klub nach einiger Bedenkzeit dann abgesagt haben. Bei City seien sie „baff“ gewesen, erzählt ‚Bild‘-Reporter Christian Falk, „das haben sie nicht erwartet. Sie wären wohl auch bereit gewesen, mit Bayern noch über eine höhere Summe zu verhandeln.“

Pavlovic steht bis 2029 bei Bayern unter Vertrag, der gebürtige Münchner und 15-fache Nationalspieler ist unter Vincent Kompany wichtige Stammkraft.

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In Manchester holte man im Sommer unterdessen drei andere teure Mittelfeld-Stars, um den Abschied von Weltmeister Rodri (30/FC Barcelona) vergessen zu machen. Elliot Anderson (23) kam für 135 Millionen von Nottingham Forest, Ayyoub Bouaddi (18) für 100 Millionen vom OSC Lille und Enzo Fernández (25) für 146 Millionen vom FC Chelsea.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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