Weltmeisterschaft

Baumann spricht über DFB-Konkurrenzkampf

von Luca Hansen - Quelle: kicker
Oliver Baumann wärmt sich auf @Maxppp

Oliver Baumann hat sich zu der Situation im DFB-Tor geäußert. Gegenüber dem ‚kicker‘ betont der 35-Jährige, dass er als Nummer eins zur WM 2026 fahren will: „Aktuell bin ich es. Für mich als Sportler will ich immer spielen, ich will auch die WM spielen.“ Auf eine Kampfansage will er allerdings verzichten: „Das fände ich völlig falsch, denn dann stellst du dein Ego über die Mannschaft.“

In Abwesenheit des verletzten Marc-André ter Stegen (33) hat sich Baumann vorerst den Platz zwischen den Pfosten bei der Nationalmannschaft gesichert. Trotz der soliden Leistungen des Schlussmanns wird auch immer wieder über ein Comeback von Manuel Neuer (39) spekuliert.

