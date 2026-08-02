Elias Baum (20) wird auch in der neuen Saison für Eintracht Frankfurt spielen. Trainer Adi Hütter sagte am Samstag dem vereinseigenen TV-Sender: „Wir werden ihn hier behalten, weil ich ihn als Außenverteidiger sehe, der dynamisch ist. Er kommt aus dem eigenen Stall, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Er zeigt im Training ordentliche Leistungen, sehr gute Leistungen.“

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Baum war im vergangenen Sommer nach einer starken Leihe zur SV Elversberg nach Frankfurt zurückgekehrt. Unter den Trainern Dino Toppmöller und Albert Riera spielte der deutsche U21-Nationalspieler jedoch keine Rolle – jetzt die Trendwende. Bittere Nachrichten sind das für den Hamburger SV. Baum war dort der klare Wunschspieler für hinten rechts. Auch Borussia Dortmund hat ein Auge auf Baum geworfen.