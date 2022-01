Bayer: Paulinho & Lomb positiv getestet

Bayer Leverkusen muss vorerst auf zwei Spieler verzichten. Sowohl Paulinho (21) als auch Ersatztorhüter Niklas Lomb (28) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden und befinden sich mittlerweile in häuslicher Quarantäne.

Damit wird das Duo der Mannschaft von Cheftrainer Gerardo Seoane in der bevorstehenden Bundesliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18:30 Uhr) fehlen. Während Lomb wohl ohnehin nicht zum Einsatz gekommen wäre, stand Paulinho am vergangenen Wochenende beim Unentschieden gegen Union Berlin (2:2) in der Startelf.