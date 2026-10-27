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Zweiter Anlauf: Fener-Trainer vor Rücktritt

von Lukas Weinstock - Quelle: HT Spor | Yagiz Sabuncuoglu
İsmail Kartal auf einer Pressekonferenz @Maxppp

Die Wege von İsmail Kartal und Fenerbahce trennen sich voraussichtlich. Laut ‚HT Spor‘ erwägt der türkische Übungsleiter, von seinem Amt zurückzutreten. Demzufolge würde die Vereinsführung diesem Entschluss diesmal nicht im Wege stehen.

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Zur Erinnerung: Im September hatte Kartal seinen Rücktritt bereits verkündet, Vereinspräsident Aziz Yildirim verwehrte ihm diesen Wunsch aber. Nur knapp sechs Wochen später könnte es jetzt so weit sein. Yagiz Sabuncuoglu berichtet ergänzend, dass die Mehrheit des Fener-Vorstands die Saison mit einem ausländischen Trainer fortsetzen möchte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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