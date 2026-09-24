Schon vor dem Debüt: Harsche Kritik an Xavi

Während in Deutschland alle Augen auf Jürgen Klopp und sein Debüt als Bundestrainer gerichtet sind, sieht es beim Gegner der DFB-Elf ähnlich aus. Xavi hat als Bondscoach übernommen und wird im Duell mit dem Nachbarn wie Klopp erstmals in seiner neuen Funktion an der Seitenlinie stehen. Anders als in Deutschland ist die Euphorie in den Niederlanden aber gedämpft. Das hängt insbesondere an Xavis Kaderzusammenstellung.

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Nach dem enttäuschenden WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Marokko (2:3 n.E.) hatte man sich bei Oranje auf einen Neuanfang eingestellt. Die großen Personalveränderungen blieben jedoch aus. Aus dem WM-Kader fehlen im heutigen Aufgebot lediglich Marten de Roon (35), Mats Wieffer (26), Frenkie de Jong (29), Donyell Malen (27), Justin Kluivert (27), Wout Weghorst (34) und Memphis Depay (32). Die Hälfte der Spieler wurde nicht aussortiert, sondern musste verletzt passen.

Gegenüber der ‚as‘ lässt Johan Inan, Redakteur des ‚Algemeen Dagblad‘ dazu verlauten: „Wenn er die Mannschaft nicht umstrukturiert, stellt sich die Frage: Werden sich das Spielniveau und die Ergebnisse verbessern?“ Angesichts der wenigen Änderungen eine durchaus nachvollziehbare Frage. Immerhin sind mit Gjivai Zechiël (22), Ruben van Bommel (22) und Mexx Meerdink (23) nur drei echte Neulinge dabei.

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Nominierung von Veerman ein Streitthema

Auch die Nominierung von Joey Veerman (27), der seit Sommer für Borussia Dortmund aufläuft, sorgt für Aufruhr. Ex-Profi Johan Derksen hätte lieber Luciano Valente (22) im Kader gesehen, der bei Feyenoord als Kapitän absoluter Leistungsträger ist: „Xavi, der im Stadion von Feyenoord saß, hat wahrscheinlich selbst gemerkt, dass er einen großen Fehler begangen hat, indem er den Feyenoord-Kapitän nicht nominiert hat. Ich halte ihn für einen exzellenten Spieler. Ich denke, er hat viel mehr Einfluss auf eine Mannschaft als Joey Veerman.“

Peter Bosz gibt ebenfalls seinen Senf dazu. Für den einstigen Bundesliga-Trainer war die schwache Kommunikation von Xavi bei der Nicht-Berücksichtigung von Guus Til (28) – der allerdings später aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle nachnominiert wurde – unverständlich: „Guus muss es aus den Medien erfahren haben. Ich finde das immer noch überraschend. Wenn man im WM-Kader ist, erwartet man doch einen Anruf. Also muss er es wohl aus den Medien erfahren haben. Früher, als ich nicht nominiert wurde, bekam ich einen Anruf.“

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Doch es gibt nicht nur Gegenwind für Xavi. Einer hält dem neuen Chef der Elftal die Stange. „Xavi liebt Fußball, und deshalb wird Veerman wieder nominiert. Ich denke sogar, er könnte Stammspieler werden. Er ist ein Spieler, der perfekt ins Team passt, und genau das fehlt der niederländischen Nationalmannschaft dringend“, sagt Rafael van der Vaart. Die drei erstmals nominierten Profis sieht der frühere Spielmacher des HSV als Zugewinn: „Sie haben es sich redlich verdient.“

Die Vorzeichen vor der Partie zwischen den Niederlanden und Deutschland könnten dementsprechend kaum unterschiedlicher sein. Rund um Klopp und seinen XXL-Kader ist eine Euphorie entstanden, bei Xavi sind schon jetzt kritische Stimmen laut geworden. Wenn das Spiel um 20:45 Uhr heute Abend angepfiffen wird, kann sich der Wind je nach Spielverlauf allerdings auch schnell drehen.