Die offizielle Topelf der Champions League

Die Bundesliga ist im Fantasy Football-Team der Champions League-Saison 2019/20 gleich sechs mal vertreten. Vom Titelgewinner FC Bayern sind Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Robert Lewandowski mit von der Partie. Borussia Dortmunds Erling Haaland, der in der Vorrunde noch für RB Salzburg knipste, ist zudem genauso dabei wie Marcel Sabitzer von RB Leipzig.

Finalist Paris St. Germain stellt mit Marquinhos, Presnel Kimpembe und Juan Bernat dreiviertel der Viererkette. Zudem schaffte Ángel Di María den Sprung in die erlesene Auswahl. Ergänz wird das Team von Manchester Citys Flügelflitzer Raheem Sterling.

😍 The Fantasy Football Team of the Season! 🙌



⚽️ Imagine trying to mark that front two?!#UCLfantasy | @PlayStationEU pic.twitter.com/jP4XbKSRi8