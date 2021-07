Espirito Santo bei Tottenham: Die beste Ersatzlösung?

Im April wurde José Mourinho nach knapp eineinhalb Jahren von Tottenham Hotspur vor die Tür gesetzt. Damals hätte sich Klubboss Daniel Levy wohl nicht vorstellen können, dass die Suche nach einem Nachfolger für The Special One mit der Verpflichtung von Nuno Espírito Santo erst am gestrigen Mittwoch ihr Ende fand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Liste der ursprünglichen Wunschlösungen der Londoner ist so lang wie prominent. Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Belgiens Coach Roberto Martínez, Marcelino, dann auf einmal Ex-Coach Mauricio Pochettino, Inters Meistertrainer Antonio Conte, Erik ten Hag, Paulo Fonseca, der erst zu- und dann absagte, Gennaro Gattuso, Julen Lopetegui und Steven Gerrard wurden alle an der White Hart Lane gehandelt. Mit den erhaltenen Körben könnte Levy wohl einen eigenen Verkaufsstand am Wochenmarkt eröffnen – am Ende wurde es doch Espírito Santo.

Erfolgreich bei den Wolves

Der 47-jährige Portugiese machte sich in England während der vergangenen vier Jahre bei den Wolverhampton Wanderers einen Namen. Direkt in seiner ersten Saison 2017/18 wurde er mit den Wolves Zweitligameister und erreichte mit dem als Fahrstuhlmannschaft verschrienen Klub zwei Jahre hintereinander den siebten Tabellenplatz. Dazu nahm der Verein erstmals seit 40 Jahren an einem internationalen Wettbewerb teil.

Trotz der enttäuschenden abgelaufenen Spielzeit, die auf Platz 13 endete, ist Espírito Santo der erfolgreichste Coach der Wolves seit Jahrzehnten. Dennoch beendete der ehemalige Torhüter in beidseitigem Einvernehmen vor einigen Wochen seinen Vertrag bei Wolverhampton. Auf der Insel war man sich einig, dass dies bereits mit der Absicht geschah, den Job bei Tottenham zu übernehmen.

Fair statt konfrontativ

Nach der Entlassung von Mourinho teilte Spurs-Boss Levy mit, dass man sich ein wenig von den Wurzeln entfernt habe und nach einem Trainer suche, „dessen Werte die unseres großartigen Vereins widerspiegeln.“ The Special One hatte sich sowohl von der Spielidee der Londoner als auch von der Mannschaft entfernt. Unter Espírito Santo werden die Uhren wieder zurückgedreht.

Der ruhige Portugiese versteht es respektvoll und fair mit seinen Spielern umzugehen und legt gleichzeitig Wert auf Disziplin. „Du willst ihm nicht in die Quere kommen, aber er hält dir den Rücken frei“, sagte Ex-Wolves-Profi Dave Edwards gegenüber ‚The Athletic‘, „Nuno lässt die Spieler glauben, dass sie das Einzige sind, was zählt, unabhängig von allen Störgeräuschen von außen.“

Anders als es beispielsweise Mourinho in den zurückliegenden Monaten tat, hat Espírito Santo kein Bedürfnis danach, seine eigenen Spieler öffentlich anzuzählen. Darüber hinaus achtet der 47-Jährige in seiner Mantra-artigen Trainingsarbeit darauf, dass alle Mannschaftsteile genau wissen, wie sie sich im Spiel zu verhalten haben – Harry Kane und Co. werden in Zukunft also nicht auf alte Offensivmuster aus der Zeit von Pochettino zurückgreifen müssen.

Prädestiniert für die Spurs?

Espírito Santo hat nicht den großen Namen wie beispielsweise Chelseas ehemaliger Meistertrainer Antonio Conte oder Julian Nagelsmann. Doch gerade aufgrund seiner geerdeten Art ist der Portugiese wahrscheinlich die beste Lösung, um den Klub wieder zurück zu seinen Tugenden zu führen.