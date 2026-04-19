Harsche Krösche-Kritik an Riera

Mit seiner polarisierenden Art stößt Albert Riera auch bei Markus Krösche nicht immer ausnahmslos auf Gegenliebe. Im ‚Doppelpass‘ auf ‚Sport1‘ äußerte sich der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt zum zuweilen sehr offensiven Auftreten seines Trainers: „Er ist ein Typ, der auch mal polarisiert. Das kannst du gut oder schlecht finden. Die ein oder andere Aussage war vielleicht nicht unbedingt glücklich.“ Das könne man dem Spanier aber „nicht vorwerfen“, da es „seine erste Station in der Bundesliga“ sei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die sportliche Entwicklung unter Riera sieht Krösche jedoch noch etwas saurer auf. „Wir sind nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie wir offensiv spielen. Wir sind zu statisch, zu langsam im Spielaufbau“, bringt der Funktionär auf den Punkt. Erst gestern mussten sich die Adlerträger auf heimischem Rasen mit 1:3 RB Leipzig geschlagen geben. Die Kritik geht noch weiter: „Trotz des Trainerwechsels setzen wir gewisse Dinge nicht um auf dem Platz. Wir haben keine Stabilität als Mannschaft generell.“