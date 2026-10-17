Torjäger in Topform: Klopp braucht Füllkrug

In der zurückliegenden Länderspielpause gab es bei der deutschen Nationalmannschaft Licht und Schatten. Bundestrainer Jürgen Klopp nominierte einen 44er-Kader und gab zahlreichen Spielern die Chance, sich zu zeigen. Nicht dazu gehörte Niclas Füllkrug, der zuletzt im September 2025 zum Aufgebot des DFB gehörte.

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Dass bei den ersten vier Länderspielen unter Klopp kein einziges Tor durch einen Mittelstürmer erzielt wurde, lässt die Vermutung zu, dass es an Durchschlagskraft und Killerinstinkt fehlt. Genau das stellt Füllkrug in der laufenden Spielzeit unter Beweis. Seine Rückkehr zu Werder Bremen hat sich für die Grün-Weißen ausgezahlt.

Muss Jürgen Klopp im November Niclas Füllkrug zurück in die Nationalmannschaft holen? Ja, an Fülle führt kein Weg vorbei Nein, er sollte weiter auf jüngere Stürmer setzen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Im sechsten Spiel der Bundesliga-Saison erzielte Fülle sein fünftes und sechstes Tor gegen den SC Paderborn (2:2). Hinzu kommt ein Tor in Runde eins des DFB-Pokals. Der Torjäger ist richtig gut in Form und bietet sich so selbstverständlich auch wieder für die Nationalmannschaft an.

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In knapp einem Monat muss Klopp wieder ran. Behält Füllkrug bis dahin seine Form, kommt der Coach wohl kaum um eine Nominierung des sympathischen Angreifers herum. Die Wucht, die Erfahrung und der Torinstinkt des 33-Jährigen gingen der DFB-Elf zuletzt ab.

Allerdings schläft die Konkurrenz auch nicht. Philipp Tietz erzielte heute gegen den FC Schalke 04 seinen fünften Treffer, Younes Ebnoutalib schoss Eintracht Frankfurt am Freitagabend schon mit seinem fünften Saisontor zum Sieg gegen den 1. FC Köln. Damit Füllkrug tatsächlich sein Comeback feiern darf, muss er konstant weiter liefern.