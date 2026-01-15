Unzufriedene Spieler: Werder-Stimmung droht zu kippen

Gegen Borussia Dortmund war der SV Werder Bremen eigentlich über weite Strecken das bessere Team, musste sich aber dennoch mit 0:3 geschlagen geben. Es hat sich also nichts daran geändert, dass die Grün-Weißen seit dem 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga keinen Dreier mehr einfahren konnten.

Das ist einer der Gründe, warum es klubintern dieser Tage offenbar anfängt zu brodeln. Laut der ‚DeichStube‘ „hängt der Kabinen-Segen gewaltig schief“. Konkret werde die Arbeit von Cheftrainer Horst Steffen zunehmend kritisch hinterfragt.

Neben der Ergebniskrise sorgte auch die Ausbootung von Leonardo Bittencourt (32) für Gesprächsstoff. Gegen den BVB stand der Routinier überraschenderweise nicht im Kader, stattdessen durfte unter anderem Abgangskandidat Skelly Alvero (23) auf der Bank Platz nehmen.

Darüber hinaus sei Bittencourt nicht der einzige Werder-Akteur, der mit seinem aktuellen Standing unter Steffen „schon seit Längerem nicht zufrieden“ ist. Auf der heutigen Pressekonferenz hielt der 56-Jährige dagegen: „Die Stimmung nach sechs Spielen ohne Sieg ist ärgerlich, nicht so gut. Was an Berichten da war: dem darf ich widersprechen. Die Mannschaft sehe ich jeden Tag, da ist die Stimmung in der Kabine und auf dem Trainingsplatz gut.“

In Bremen sollte nun schleunigst Ruhe einkehren, um in der Tabelle nicht noch weiter nach unten zu rutschen – am besten mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt am morgigen Freitag (20:30 Uhr).