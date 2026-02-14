Heiß begehrt: Prömel hat sich entschieden

Trotz einiger vereinsinterner Querelen in der Führungsetage ist die TSG Hoffenheim die Überraschungsmannschaft der bisherigen Bundesligasaison. Die Kraichgauer zeigen beeindruckenden Fußball und befinden sich aktuell auf Kurs Champions League-Qualifikation. Einer der Schlüsselspieler ist Grischa Prömel, der in jedem Ligaspiel auf dem Feld stand und bereits acht Torbeteiligungen sammeln konnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch trotz der aktuellen Erfolge sieht es danach aus, als würde der zentrale Mittelfeldspieler der TSG am Saisonende Lebewohl sagen. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft aus und die Zahl der Verehrer ist groß. Neben dem FC Sevilla zählen dazu vor allem die Bundesligisten VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und VfB Stuttgart. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll Prömel nun den Schwaben Wechselbereitschaft signalisiert haben.

Harte Verhandlungen erwartet

Der gebürtige Stuttgarter möchte demnach seinen womöglich letzten großen Vertrag in seiner Heimatstadt abschließen. Sondierungsgespräche laufen, allerdings sollen die VfB-Bosse derzeit etwas „abgeschreckt“ von den Rahmenbedingungen sein, die Prömels Management aufruft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem Fachmagazin scheint es jedoch auf die „handelsüblichen Pokereien rund um das Gesamtpaket für den 31-Jährigen, der zuletzt immerhin von einem Kreuzbandriss lange ausgebremst worden war, danach aber stärker als zuvor zurückkehrte“.