Die SV Elversberg verleiht Jason Ceka in die Eredivisie. Wie ‚Sky‘ berichtet, geht es für den Außenstürmer zum SC Cambuur Leeuwarden. Die Verträge seien schon unterschrieben, eine Kaufoption soll der niederländische Erstligist nicht erhalten.

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Ceka stand bei den ersten beiden Pflichtspielen der neuen Saison nicht im Kader, in der Rückrunde war er an Dynamo Dresden verliehen. Beim Bundesliga-Aufsteiger aus Elversberg steht der 26-Jährige bis 2028 unter Vertrag.