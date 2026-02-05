Menü Suche
Formstarkes Köln-Duo fällt aus

von Lukas Weinstock - Quelle: fc.de
Alessio Castro-Montes für den FC am Ball @Maxppp

Der 1. FC Köln muss zwei bittere Ausfälle verkraften. Nach Vereinsangaben fallen Alessio Castro-Montes (28) und Linton Maina (26) vorerst aus. Castro-Montes habe sich eine Muskelverletzung, Maina einen Rippenbruch zugezogen.

Die Verletzungen kommen für das Duo zur Unzeit. Sowohl Schienenspieler Castro-Montes als auch Offensivakteur Maina spielten nach der Winterpause stark auf. Castro-Montes sammelte drei Vorlagen, Maina zwei Treffer sowie einen Assist.

